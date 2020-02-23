شكرا لقرائتكم خبر عن "شرفت المناطق الشعبية يا دكتور على".. رئيس البرلمان يحضر حفل زفاف ابنة نائب بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، ووكيلا البرلمان، السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار عمر مروان وزير العدل، فى حفل زفاف ابنة النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وسط حضور مكثف من نواب البرلمان.

وحضر حفل الزفاف النواب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومرتضى منصور وإيهاب الخولى وخالد عبد العزيز وسعد بدير وأبو بكر غريب، ومحمود الصعيدى، وصبحى الدالى، وآخرون.

وحضر عدد من المحافظين حفل الزفاف منهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال النائب محمد الحسينى، فى رسالة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "شرفتنا يا دكتور على، دا تشريف كبير ووسام على صدرى كنائب عن المناطق الشعبية، وشرف لى حضور هذه الكوكبة العظيمة من رجال السياسية".

















































































Advertisements































































































