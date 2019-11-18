شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: زيادة المخصصات المالية لمشروعات الصرف بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار وحالة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لمجلس المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستعرض خطط المحافظات فى هذا الشأن ، وتواصلت مع المحافظين ودرسنا كافة الاستعدادات وتم مد المحافظات بالإمكانيات اللازمة".

جاء ذلك خلال كلمة شعراوى، فى اجتماع بمقر مجلس النواب برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار الوزير إلى أهمية التلاحم والتعاون الذى شهدتها المحافظات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية لمواجهة أزمة السيول والأمطار، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهود الإدارات المحلية، مؤكدا أنه سيتم زيادة المخصصات المالية فى الموازنة العامة القادمة للدولة فيما يخص مشروعات الصرف الصحى لمواجهة مثل تلك الأزمات وزيادة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بكافة المحافظات ، لافتاً إلى أن نسبة الصرف الصحى المنفذة فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية كانت حوالى 10% منذ 4 سنوات ووصلت خلال العام الجارى إلى أكثر من 35% .

وأكد شعراوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على رفع مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرف، لافتاً إلى وجود تكليفات مستمرة من القيادة السياسية بأن يكون ملف الصرف الصحى على رأس المشروعات التى يتم الإهتمام بها عند تنفيذ أى مشروع تطوير قرى ومدن أو فى المشروعات الجديدة.

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ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على مشاركتهم فى التعامل مع مشكلة الأمطار والسيول، لافتا إلى أن 11 محافظة شهدت تلاحم بين القوات المسلحة والشرطة والمحافظين، مؤكدا أن هذا التلاحم لم يكن من فراغ لكن نتيجه لاستعداد جيد ولترتيبات مسبقه، كما وجه الوزير الشكر للمواطنين الذين تضامنوا مع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات الناتجه عن تساقط السيول وعلى رأسهم المواطنين بمحافظة السويس .

وأكد شعراوى، أن ما حدث فى الإسكندرية من سيول وأمطار غزيرة تم التعامل مع الموقف بشكل جيد نتيجه لما تم من جهود مسبقة لتفادى مشكلة التغيرات المناخية، مضيفاً،: "نعمل على إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحى بالإضافة إلى جهودنا بعمل شبكات صرف صحى فى المدن الجديدة لمواجهة الأزمة".