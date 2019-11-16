شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حياة جديدة لأهالى عشوائيات "الكوكاكولا" بعد إزالتها وتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد منطقة الكوكاكولا بمحافظة الإسماعيلية إحدى أشهر المناطق العشوائية التى قام صندوق تطوير العشوائيات بتطويرها ومنح أهاليها حياة جديدة مختلفة تمامًا.

فكانت منطقة الكوكاكولا من العشوائيات الخطرة التى تمت إزالتها وإنشاء عمارة سكنية لتسكين ما يقرب من 20 أسرة للأهالى المؤجرين داخل المنطقةـ بالإضافة إلى تقسيم الأراضى لواضعى اليد وتقنين اوضاعهم.

الخليج 365 قضى يومًا بصحبة أهالى عشوائيات الكوكاكولا سابقًا، حيث يحكى الأهالى عن شكل الحياة قبل وبعد إزالة العشوائيات وتطويرها.

وتقول الحاجة وردة عبد الله من أهالى المنطقة المتطورة أنها كانت تعيش فى إحدى عشش الصفيح بدون نور ومياه فى الشتاء تملأ العشة بالمياه وفى الصيف لا تستطيع العيش فيها من شدة الحر ، ولكنها الآن تعيش حياة كريمة مع ابنائها واحفادها.

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شاهد التقرير فى الفيديو التالي: