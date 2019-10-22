مصر | بسبب طقس اليوم.. ازدحام مروري يضرب محاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب طقس اليوم.. ازدحام مروري يضرب محاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تكدسات مرورية بمعظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع الذروة المسائية، وسقوط الأمطار على بعض مناطق القاهرة الكبرى، ومع خروج الموظفين من أعمالهم، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

وشهدت الطرق التالية بعض الكثافات المرتفعة والمتوسطة تزامنا مع زيادة الأحمال وسقوط الأمطار في تلك الفترة: "مصر الجديدة، طريق السويس، كوبري أكتوبر، ومداخل ومخارج مدينة نصر، الدائري من وصلة المريوطية للأوتوستراد والعكس من كارفور للمنيب، الدائري من محور صفط للمريوطية والعكس من محور صفط للمحور، الدائري من نفق السلام لمؤسسة الزكاة والعكس، الأوتوستراد من المطار لكوبري أكتوبر والعكس من الدائري للقلعة ومن كوبري أكتوبر لطريق السويس".

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بالإضافة إلى صلاح سالم من القلعة للمطار والعكس، كورنيش النيل من المعادي للدائري والعكس من الملك الصالح للدائري، كوبري أكتوبر من المهندسين لمدينة نصر والعكس من الدمرداش لغمرة، شارع الثورة في الاتجاهين، شارع رمسيس في الاتجاهين.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس ممتع على الرغم من تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 29 درجة.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مناطق تتعرض لسقوط الأمطار اليوم وهي السواحل الشمالية، والوجه البحري، والدلتا وقد تمتد إلى القاهرة، منوها بأن اانخفاض درجات الحرارة يشمل كل المحافظات.