شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للأدوية»: التصدير لأفريقيا له آليات خاصة.. ونتعاون مع وسطاء لفتح أسواق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن هدفنا في ملف التصدير هو زيادة الحصيلة الدولارية لتعود على الصناعة المحلية بفائض دولاري، يتم استغلاله في استيراد احتياجاتنا من المواد الخام وغيرها من الخارج.

وأشار إلى أن الشركة كانت تدرس إنشاء مصنع أدوية بدولة تشاد بأفريقيا، ولكن بعد التواصل والمباحثات وجدنا أن توجهات القائمين على الدولة التشادية أن مصر تتحمل كل النفقات من إنشاء مصنع لعمالة لغيرها من النفقات، وبعد الدراسة وجدنا أن المشروع بلا جدوى.

كما لفت حجازي أن المشكلة في التصدير للسوق الإفريقي، أن معظم الدول الإفريقية تطلب أموال للاستثمار بأراضيها وليس التصدير، كما أننا نواجه مشكلة في تحصيل الأموال، والتصدير للسوق الإفريقي له آليات وطبيعة خاصة في التعامل، ولذلك نتعاون عن طريق وسطاء لضمان الاستمرارية وفتح أسواق جديدة للتصدير.