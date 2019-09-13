شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم دراسي.. محافظ الجيزة: تكريم أبناء الشهداء في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في أول يوم دراسى بكل المدارس بالمحافظة، تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدموها هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

وأشار «راشد» إلى أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من أجله في نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر.

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كما أكد «راشد» أن مدارس المحافظة قد استقبلت 10 آلاف تخته مدرسية جديدة إضافة إلى أنه جار توريد 17 ألف مقعد مدرسى للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب.

كما أعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بكافة مدارس المحافظة، وجار أعمال المراجعة النهائية لكافة الأعمال للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب في العام الدراسي المقبل، حيث تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر كافة عناصر الأمن والسلامة بالمدارس، حفاظا على الطلاب.

لافتا أنه تم الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليمياً داخل 3600 مدرسة يتم بها أعمال صيانة، مشيراً إلى أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

ومن جانبه، قال خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الانضباط في جميع الزيارات والتأكيد على حضور كل المدرسين كما ستتم الاستعانة بأفراد الخدمة العامة وزيادة التعاقدات من خلال الوزارة لتغطية كل التخصصات، لافتا إلى أنه تم تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس وجار توزيع باقى الكتب وسيتم تسليمها للطلبة بدون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.