مصر | حملة أمنية مكبرة تستهدف النوادي الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة أمنية مكبرة تستهدف النوادي الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام القطاع بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيطها.

وجاء ذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال أربعة أيام، عن ضبط 74 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 82 متهمًا وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو وزنت 25،500 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،040 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،505 كيلو جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،800 كيلو جرام كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1،315 كيلو جرام ).

عدد 1271 قرص مخدر مختلف الأنواع.