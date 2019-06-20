أخبار مصر | جولة بمعرض "الرياضة عبر العصور" تكشف أهم الرياضات المصرية قديمًا وحديثًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة بمعرض "الرياضة عبر العصور" تكشف أهم الرياضات المصرية قديمًا وحديثًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بالمعرض المؤقت والذي انطلق بالمتحف المصري بالتحرير ىتحت عنوان "الرياضة عبر العصور" والذي يأتي متزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المعرض يضم 96 قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصري، وثلاثة متاحف أخرى وهي متحف الفن الاسلامي، ومتحف قصر الأمير محمد علي في المنيل، ومتحف جاير آندرسون.

وأشارت إلى أن القطع الأثرية المختارة من المتحف بلغ عددها 80 قطعة أهمها تمثال للملك أمنحوتب الثاني الذي برع في جميع أنواع الرياضة والفروسية.

قطعتين أثريتين من متحف قصر الأمير محمد علي في المنيل تمثلان أفخاخ للصيد، إضافة إلى ثمان قطع من متحف جاير آندرسون من بينها تمثال ميركوري حامل الشعلة رمز الألعاب الأوليمبية.

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وكذلك 6 قطع من متحف الفن الإسلامي منها طبق من الخزف مصور عليه رياضة اللعب بالعصا "التحطيب"، هذا بالإضافة إلى لوحات تصور مناظر رياضية من مقابر بني حسن ومقبرة نخت بمحافظة الأقصر.

إضافة إلى هذا قال عبد الرازق إن العرض يتضمن مجموعة من الألعاب الرياضية التي حازت علي اهتمام قدماء المصريين للحفاظ على اللياقة البدنية، حيث اهتموا بتدريب أبنائهم على ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر.

وقد تعددت أنواع الألعاب الرياضية التي مارسها المصرى القديم مثل الجري، وألعاب الجمباز، والقفز، والكرة، والرمي بالسهام، والفروسية، وهناك أيضا الرياضات العنيفة منها المصارعة، والمبارزة، ورفع الأثقال، والملاكمة، كما اهتم بالرياضة المائية مثل السباحة، والتجديف، والصيد، وقد نقش المصري القديم العديد من المناظر لهذه الألعاب والرياضات على جدران المقابر والمعابد.

يذكر أنه تم افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان "الرياضة عبر العصور" بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية بالمتحف المصري بالتحرير، وشهد المعرض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وأشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة وذلك بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019م.