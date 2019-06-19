شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الحمهورية لصيد الأسماك في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بطولة الحمهورية لصيد الأسماك، صباح الأربعاء، في نادي الرياضات البحرية في الغردقة، وتستمر فعالياتها من 19 يونيو وحتى 23 من الشهر ذاته.

تأتي البطولة بحضور ورعاية محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، والمحاسب علاء التاية، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات، واللواء بدر الشبيني، مدير عام النادي.