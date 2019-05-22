"قومي المرأة": تصدر البطولات النسائية لـ ٨ أعمال بدراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أعلنت لجنة رصد صورة المرأة في دراما رمضان بالمجلس القومي للمرأة، المؤشرات الأولية للأعمال المقدمة خلال منتصف شهر رمضان الكريم، بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة، وجاء مسلسل (ولد الغلابة) في مقدمة المخالفين ومسلسل (كلبش 3) الأقل مخالفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس -في تصريح اليوم الأربعاء- إن اللجنة الإعلامية تحت إشراف الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس قامت بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان ، والبالغ عددها 25 مسلسلا هي ( كلبش 3- بدل الحدوتة ثلاثة – شقة فيصل– زلزال – حكايتي – ولد الغلابة – قابيل – بركة – لمس أكتاف- هوجان- علامة استفهام – أبو جبل – لآخر نفس – فكرة بمليون جنيه – البرنسيسة بيسة – طلقة حظ – قمر هادئ- ابن أصول- سوبر ميرو – الواد سيد الشحات – زي الشمس – حدوتة مرة – الزوجة 18 – زودياك – مملكة الغجر).

وأضافت أن لجنة الإعلام بالمجلس قامت بتصميم استمارة تحليل للمضمون تم على أساسها رصد دراما رمضان و شارك في وضعها العديد من خبراء الإعلام ومنهم الدكتورة منى الحديدي ، و الدكتور سامي الشريف ، والدكتورة نادية النشار ، والدكتورة نعايم سعد زغلول ، والدكتورة أسماء عبد الشافي ، والدكتورة ريهام يحيي ، والدكتورة لبنى خيري ، ومنى نشأت.

وتابعت أنه تم تشكيل فرق بحثية مكونة من 195 طالبا وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما تم الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد و المجتمع المحيط من الدراما المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة .

وأشار التقرير إلى تصدر البطولات النسائية لـ ٨ أعمال درامية هي ( حكايتي - لآخر نفس – زي الشمس – حدوتة مرة – مملكة الغجر – سوبر ميرو – بدل الحدوتة ثلاثة – البرنسيسة بيسة ).

وكشف التقرير عن تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة في استخدام الألفاظ الخادشة أو في إظهار الصور السلبية للمرأة بوجه عام و الالتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وكذلك في الاعلانات و البرامج.

Advertisements

ولفت إلى اهتمام المسلسلات بمرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة ، كما اهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف ، وظهر المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الاقتصادي المرتفع هذا العام.

وأضاف أن قضية التحرش ظهرت في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي مثل مسلسلات (ابن أصول ، قمر هادئ، الزوجة 18، البرنسيسة بيسة، مملكة الغجر ، كما تصدرت قضية العنف الأسري العديد من المسلسلات مثل مسلسل زلزال، حدوتة مرة)، كما أن المرأة ذات الإعاقة ظهرت ضمن دراما رمضان في المسلسلات لتأتي بعضها بشكل سلبي والآخر إيجابي.

وأعلن التقرير أسماء المسلسلات والمخالفات التي تم رصدها ضد المرأة في النصف الأول من شهر رمضان، في مقدمتها مسلسل (ولد الغلابة) وجاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود الإعلامي 49 مخالفة، فيما تم رصد 6 مخالفات فقط في مسلسل (كلبش 3).

وأوضح تقرير المجلس القومي للمرأة أنه على الرغم من مخالفات الكود الإعلامي للمرأة إلا أن معظم هذه المخالفات جاءت في إطار السياق الدرامي وبالتالي كانت مقبولة في إطار هذا السياق ما عدا الألفاظ الخادشه للحياء، مؤكدا أنه بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكود الإعلامي للمرأة، فمعظم السلبيات التي ذكرت سابقا جاءت في إطار رسالة هادفة لتصحيح الأخطاء كما جاءت فى سياق درامي مقبول وغير مفتعل.

ورصد تقرير المجلس القومي للمرأة أيضا سلبيات في عدد من الإعلانات، كما رصد التقرير مخالفات البرامج في مقدمتها برنامج (رامز في الشلال) الذي يدعو إلى التنمر والاستهزاء بالضيوف، وبرنامج (الزفة 3) الذي يهين الزوجة وبرنامج (السرداب) الذي يدعو إلى الاستهزاء بالضيوف.

​