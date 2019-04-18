شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تعقد جلسة خاصة لنظر طعن «وقف الاستفتاء» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة، في الثانية ظهر اليوم الخميس، لنظر الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإداري والذي صدر، أمس، بعدم اختصاص المحكمة الأخيرة لنظره، والتي قضت فيه بإحالته للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص النوعي.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، قد قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعاوى المطالبة بوقف إجرائه، وأصدرت حكمًا يقضي بإحالة الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي، وطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمحكمة الإدارية العليا لكونها صاحبة الاختصاص بالفصل في ذلك.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع منح المحكمة الإدارية العليا دون غيرها سلطة الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية ونتائجها، ومن ثم ينحسر عن محكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر تلك الدعوى، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بإحالتها للمحكمة صاحبة الاختصاص بنظرها.