مصر | رفض استئناف شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس الاستئناف المقدم من الفنانة شيما الحاج، ومنى فاروق، على قرار تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول.

وتعود البداية بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.