تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا.. ومحامية الفنانتين: سنستأنف على القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وقالت حنان أحمد، محامية الفنانتين لمصراوي، إنها ستتقدم باستئناف على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهما.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمتي ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.