دومينوز بيتزا ماليزيا وسنغافورة تتعاون مع منصة الذكاء الاصطناعي القائمة على بلوكتشين "سينغيولاريتي نت"

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 05:47 مساءً - أجرت دومينوز بيتزا بسنغافورة وماليزيا شراكة مع سينغيولاريتي نت لتعزيز قاعدة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي المدعوم ببلوكتشين، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١ مايو.

وضمن الشراكة الجديدة، سيقوم خبراء سينغيولاريتي نت بدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي وحلولها في عمليات دومينوز لتسهيل التوسع والنمو من حيث سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في ماليزيا وسنغافورة، حسبما يشير البيان الصحفي.

وعلى وجه التحديد، يتم تعيين ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من خلال نظام سينغيولاريتي نت بيتا، وهو سوق لامركزي قائم على أساس بلوكتشين إيثريوم (ETH) تم إطلاقه في فبراير ٢٠١٩.

ووفقًا للبيان الصحفي، تضم دومينوز بيتزا ماليزيا وسنغافورة أكثر من ٢٦٠ متجرًا يبلغ إجمالي عدد موظفيها أكثر من ٤٠٠٠ شخص. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، يمكن للمستهلك دفع ثمن دومينوز بيتزا باستخدام بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع عبر خدمات مثل PizzaForCoins.

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وفي وقتٍ سابق من شهر فبراير، أطلقتشركة مدفوعات العملات المشفرة الناشئة "فولد" بوابة دومينوز على شبكة الإنترنت لتمكين العملاء من شراء البيتزا باستخدام البيتكوين من خلال شبكة البرق المسرّعة، وذلك وفقًا لما أفاده موقع كوين ديسك لأخبار العملات المشفرة.

وفي الآونة الأخيرة، عقدت سينغيولاريتي نت شراكة مع شركة التأمين الصينية العملاقة من أجل تقديم خوارزميات الذكاء الاصطناعى التي تركز على التعرف البصري على الحروف ورؤية الكمبيوتر.

كذلك، دخلت سينغيولاريتي نت في شراكة أخرى مع شركة بلوكتشين الناشئة "هارا" التي التي تركز على الزراعة لتطبيق بلوكتشين لتزويد المزارعين في إندونيسيا ببيانات مثل أسعار الحبوب وجودة التربة وتفاصيل ملكية الأراضي.