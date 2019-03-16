مركز التكنولوجيا المالية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات يستضيف منتدى عام حول بلوكتشين والأصول الرقمية في مايو

تام شمس - السبت 16 مارس 2019 05:54 مساءً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أنها ستستضيف منتدى عامًا حول تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في شهر مايو. وقد تم الكشف عن الأخبار في نشرة صحفية من الهيئة يوم ١٥ مارس.

وسيقوم المركز الاستراتيجي للابتكار والتكنولوجيا المالية (Finhub) التابع للمفوضية بتنظيم هذا الحدث - الذي أطلق عليه اسم منتدى التكنولوجيا المالية - والذي سيعقد في ٣١ مايو ٢٠١٩. ويشير البيان الصحفي إلى أن المنتدى سيضم خبراء في الصناعة كأعضاء في فريق المناقشة وهو "مصمم لتعزيز قدر أكبر من التواصل والتفاهم حول القضايا التي تنطوي على تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة والأصول الرقمية."

ووفقًا للإعلان، تشمل الموضوعات التي سيتم تغطيتها خلال المنتدى عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، ومنصات العملات المشفرة، و "ابتكارات تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، وكيف تؤثر هذه التقنيات على المستثمرين والأسواق".

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كما ذكرت الوكالة أن المنتدى هو الثاني في سلسلة منتدى التكنولوجيا المالية، بعد أن عُقد الأول في نوفمبر ٢٠١٦.

وسيتم الإعلان عن الحدث - المفتوح للجمهور - في مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات في واشنطن العاصمة.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، تم إنشاء مركز التكنولوجيا المالية في خريف عام ٢٠١٨ بهدف تسهيل مشاركة الوكالة في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة والأصول الرقمية.