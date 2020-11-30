شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية عن طرح سندات دولية: "معملناش خطة لدخول الأسواق العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد معيط وزير المالية، عن أن 85 % من دول العالم حققت نموا بالسالب، في المقابل فإن مصر ضمن الـ 15 % من الدول المتبقية والتى حققت نسب نمو إيجابى، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نمو إيجابي، فلأول مرة تم تخفيض عجز الموازنة والدين ، وتحقيق فائض أولى بقيمة 105.5 مليار جنيه.

وردا على سؤال حول اللجوء اإلى طرح سندات دولية وخضراء قريبا، قال "معيط" فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية: "حاليا معملناش خطة للدخول في الأسواق العالمية، لكن من هنا لـ 30 يونيو ممكن يكون فيه نزول للأسواق العالمية ، لكن لم يتخذ القرار في هذا الشأن ، ولكن عندنا موافقة مجلس الوزراء لو احتجنا ممكن نتحرك، وبالتأكيد مش ديسمبر المقبل ولو كان هايبقى فى النصف الأول من عام 2021".