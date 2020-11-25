شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى ا لمتوسط، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 16.56.