شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" تقرر توزيع أرباح نقدية وتعتزم شراء أسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "بوان" في اجتماعه المنعقد مؤخرا، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 24 مليون ريال وبواقع 0.4 ريال لكل سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

إلى ذلك، أعلنت شركة بوان عن اعتزامها شراء أسهما بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وأشارت إلى أن الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لاستخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت، لافتة إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

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يشار إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد كشفت في وقت سابق عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 410.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وحققت الشركة في ذلك التوقيت صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.