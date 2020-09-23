شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب لما دون حاجز 1,900$ للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 27 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس ووسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا والتوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.86% لتتداول عند 1,888.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,905.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,907.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 94.16 مقارنة بالافتتاحية عند 93.98.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس.

وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس في النصف الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيف عدداً من اللوائح المصرفية مؤقتاً وأنه منفتح على فعل المزيد من ذلك الأمر.

كما نوه باول في النصف الأول من شهادته التي من المرتقب أن يستكمل نصفها الثاني غداً الخميس أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ هو ووزير الخزانة ستيفن منوشين حول قانون "يهتم" (CARES)، لكون المصارف الصغيرة قد تتحمل عبئاً أكبر وتتعرض لأشياء أعظم كالرهون العقارية، مضيفاً أنه تم البحث عن كيفية عدم الاستجابة في سوق العقارات التجارية مع قبل المقترضين، موضحاً أنه من الصعب العثور على مكان يكون لنا به بتأثير.

وفي نفس السياق، أعرب باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى طلباً على قروض صغيرة جداً من قبل المقترضين الأفراد ضمن برنامج إقراض الشارع الرئيسي، وأن عمليات شراء سندات الشركات تدعم الظروف المالية في سوق ائتمان الشركات، مع تطرقه لكون معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يفترضون بعض الإجراءات المالية الإضافية في توقعاتهم.

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ونود الإشارة، لكون باول أكد على أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونه في الانتشار الواسع لفيروس كورونا وانتهاء أحكام قانون الرعاية، وأنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى المزيد من الدعم المالي، وختاماً من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مطلع هذا الأسبوع عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي دعوة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم للاستعداد إلى حدوث جائحة عالمية جديدة، معرباً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر استعداداً لكون الجائحة الحالية لفيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مضيفاً أن التاريخ يعلمنا أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة بالفعل من حقائق الحياة وأنه في حالة حدوثها يجب على العالم أن يكون جاهز لحدوثها بصورة أفضل من الماضي.

وفي نفس السياق، فقد نوه أحد المسئولين في المنظمة أيضا الجمعة الماضية لكون الحياة لن تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل تفشي الفيروس التاجي قريباً، معرباً أنه لفترة طويلة قادمة يجب الحفاظ على قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 31.17 مليون ولقي 962,613 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعرب من خلالها أنه يجب محاسبة الصين على "إطلاق العنان" لجائحة كورونا، وفي المقابل اتهمته بكين بـ"الأكاذيب" وإساءة استخدام منصة الأمم المتحدة، وذلك قبل أن نشهد وصف صحيفة الصين اليوم المدعومة من الدولة الصينية، لصفقة "تيك-توك" واستحواذ أوركل الأمريكية علي حصص في التطبيق الصيني بأنها "غير نظيفة وغير عادلة".