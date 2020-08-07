شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لارتفاع جديد– تحليل - 7-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره الإيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد مستقرا بذلك قرب مستوى 980.00 كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا حول 1040.00 وصولا نحو 1105.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 1040.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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