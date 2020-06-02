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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف في الولايات المتحدة.
هذا، وقد ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" موجها حديثه لبعض حكام الولايات في مؤتمر عبر الفيديو بأنهم ضعفاء ويجب عليهم الحسن واتخاذ إجراءات أكثر شدة في التعامل مع الاحجاجات وأعمال العنف والنهب للمتاجر.
يأتي ذلك في أعقاب مقتل أحد المواطنين من أصول إفريقية على يد شرطي أمريكي مما أثار أعمال عنف من جانب مواطنين من نفس الأصول معتبرين الحادث عنصرياً.
من ناحية أخرى، هدأت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد تصاعد اللهجة والتصريحات من مسؤولي البلدين بسبب قانون الأمن القومي الصيني الجدي في هونج كونج وأيضاً حول منشأ فيروس كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
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