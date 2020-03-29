شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر تتلقى موافقة المالية لتمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة على التمويل القائم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها خطاب وزارة المالية والمتضمن الموافقة على تمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، ليصبح تاريخ الاستحقاق 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم تقديم الدعم الممكن لإعادة هيكلة القروض الأخرى.

هذا وتتوقع الشركة أن يكون لتمديد آجال الاستحقاق والدعم المقدم من الوزارة أثر إيجابي على التدفقات النقدية للشركة.

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وكانت جبل عمر قد وقعت، في ديسمبر 2011، اتفاقية قرض تمويل مع وزارة المالية السعودية، قامت بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري لشركة جبل عمر للتطوير بمبلغ 3 مليار ريال يخصص لاستكمال إنشاء المنطقتين (N1، N6A) المشتملتين على قاعدتي بناء وأربعة أبراج من ضمنها البرجين التوأمين والسوق التجاري المركزي.

وسجلت شركة جبل عمر للتطوير خسائر بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 80 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 470 مليونا في الفترة نفسها من العام.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية إضافة الى تضمين الربع المماثل من العام الماضي إيرادات بيع وحدات سكنية بالجملة لمرة واحدة. وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 49.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.