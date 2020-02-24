شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أسمنت نجران" للتحول إلى الربحية خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت نجران، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 53.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 83.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 84.2 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 49.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات للطن.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 49.6% إلى 416.4 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 278.4 مليون ريال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في تكلفة الإنتاج للطن.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 65.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.