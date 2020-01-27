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سابك توقع مذكرة تفاهم مع الإسكان للتعاون في مبادرة الإسكان المؤسسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان لتعزيز التعاون المشترك في مبادرة الإسكان المؤسسي.

وقع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «سابك» الدكتور عبدالعزيز الجربوع، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين في كل من «سابك» والوزارة.

وتتضمن المذكرة تعريف موظفي سابك ببرنامج (سكني) التابع لوزارة الإسكان من خلال الندوات والمعارض ومتابعة تسجيلهم وحالات استحقاقهم للانضمام للبرنامج، مع تقديم الخدمات الاستشارية والحلول العقارية للموظفين في مقرات الشركة في الرياض والجبيل وينبع.

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كما تقدم وزارة الإسكان لشركة سابك وموظفيها من خلال هذه المذكرة باقة من الحلول والعروض ذات الصلة بالقروض السكنية وتطوير الأراضي وفرص تملك المساكن، انطلاقا من آليات التعاون القائمة بين الوزارة والبنوك السعودية والمطورين العقاريين ومؤسسات القطاع الخاص.

وتؤكد هذه الخطوة سعي شركة سابك لتهيئة البيئة المستقرة للموظفين وتلبية احتياجاتهم السكنية، في ظل التجربة المميزة للشركة في مجال إنشاء المجمعات وبرامج التمليك، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى أكبر عملية تطوير شامل في مجال الإسكان.

وجاءت الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين «سابك» ومبادرة الإسكان المؤسسي، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة للأسرة والمجتمع السعودي بمشاريع ذات معايير عالمية، وبالسعر والجودة المناسبين.

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