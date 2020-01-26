شكرا لقرائتكم خبر عن منصات تنقيب جديدة عن النفط في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين تراجعت منصات الغاز الطبيعي. وأعلنت شركة «بيكر هيوز» في بيان صادر، الجمعة، أن الشركات الأمريكية أضافت 3 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي أمس لتصل إلى 676 منصة. بينما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 5 منصات ليصل إلى 115 منصة خلال الأسبوع الجاري.

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