شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو الانخفاض نتيجة هدوء القلق من انتشار الفيروس الصيني القاتل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل الهدوء الذي ساد الأسواق بشأن مدى انتشار وتفشي فيروس كورونا التاجي الصيني، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أمس بأنه لا داعي لإعلان حالة طواريء عالمية بعد ظهور الفيروس الصيني في عدة دول لكنها طالبت بضرورة الاستعداد لتفش وبائي.

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يأتي ذلك بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة واليابان والسعودية واسكتلندا فضلا عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 800 آخرين في الصين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 12:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1558 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1562.9 دولار وأقل سعر عند 1556.8 دولار.