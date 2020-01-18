شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة الاستحواذ على سلسلة صيدليات دوائي مقابل 800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سوق الدواء فى مصرهو الأكبر من حيث المنافسة وعدد الشركات المصنعة، إضافة إلى ظهور عدد كبير من سلاسل الصيدليات خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يجعل من مجتمع سوق الدواء مادة دسمة للحديث، خاصة فى ظل الصراعات التى يشهدها قطاع الدواء، خاصة بين سلاسل الصيدليات التى شهدت انتشارا كبيرا منذ 2010.

أحاديث عدة عن صفقات استحواذ أو بيع وشراء سلاسل صيدليات، أو استحواذ سلسلة صيدليات على جزء من سلسلة أخرى، ضمن حراك كبير بسوق الدواء والصيدليات فى مصر، وكان أخر هذا الحراك، فشل صفقة استحواذ على سلسلة صيدليات شهيرة، بعد أن رصد رجل أعمال فى سوق الأدوية ما قيمته 800 مليون جنيه لشراء أكثر من 82 فرعا من السلسلة الشهيرة.

تشير معلومات حصل ”الخليج 365” عليها، إلى أن الدكتور حسام عمر صاحب مجموعة شركات "Ho group"، حاول خلال الفترة الأخيرة الاستحواذ على فروع سلسلة صيدليات دوائى الشهيرة التى تمتلك أكثر من 100 فرع فى محافظات مصر المختلفة، ورصد حوالى 600 مليون جنيه، مع تسوية مديونية لسلسة دوائى تصل لـ 200 مليون جنيه لصالح شركة المتحدة لتوزيع الأدوية، وهى إحدى الشركات المملوكة للدكتور حسام عمر.

الصفقة فشلت فى لحظاتها الأخيرة، عقب طلب من سلسلة دوائى برفع قيمة الصفقة، خاصة وأن السلسلة الشهيرة تضع خطة وتعاقدت للارتفاع بعدد فروعها إلى 120 فرعا خلال العام الجارى، وكذلك بسبب خلافات على قيمة الأدوية الموجودة فى عدد 82 فرعا ضمن سلسلة دوائى، بالمحافظات المختلفة.

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المعلومات تشير إلى أن سلسلة صيدليات دوائى، تسعى للتركيز على فروعها بالقاهرة الكبرى، وعمل هيكلة لفروعها فى المحافظات، الأمر الذى دفعها للاتجاه لصفقة الاستحواذ التى لم تتم حتى الآن، فى ظل استمرار المفاوضات بين رجل الأعمال الشهير الدكتور حسام عمر، مع سلسلة دوائى.

رجل الأعمال الشهير حسام عمر، كان يسعى عبر صفقة الاستحواذ، لضم فروع سلسلة دوائى، إلى صيدليات " كير" المملوكة لمجموعة "Ho group"، تمهيدا لتكوين كيان ضخم يستحوذ على الجزء الأكبر من مبيعات الدواء فى مصر.