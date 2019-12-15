«اقتصادية الشارقة» تختتم رحلة تدريبية في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبالتعاون مع كايزن للتدريب وإدارة الفعاليات، رحلة تدريبية عملية لعدد من قيادات الصف الثاني والثالث في الدائرة، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في قيادة الابتكار، والذكاء الاصطناعي والتحول الذكي، وفقاً للخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية لتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن الدائرة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير كافة الموارد المتاحة لتنمية الكوادر الوطنية وإعدادها وفق أرقى معايير الكفاءة. الأمر الذي ينصبّ ضمن اهتمام الدائرة بتزويد كوادرها البشرية بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات سوق العمل، وأكد على أن الدائرة نفذت العديد من خطط تنمية المواهب الوطنية والبرامج التدريبية لموظفيها بهدف رفع مستوى كفاءة الموظفين والتي بدورها تساعدهم على تطوير حياتهم المهنية. ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات عديدة أطلقتها الدائرة لموظفيها بهدف صقل مهاراتهم وهو ما يمثل عاملاً رئيسياً للارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة من النجاح والتميز.

وأكد عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة على أن الدائرة تنظم مثل هذه الدورات بصورة دورية لإعداد القيادات المستقبلية من موظفي الدائرة وذلك من خلال التدريب المستمر للموظفين وإدخالهم في برامج تخصصية وقيادية وذلك لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، حيث يحوي هذا البرنامج الذي يشارك فيه وفد من رؤساء الأقسام في الدائرة على التدريب، والمناقشة العملية والميدانية والتطبيق العملي للمشاركين، ورسم خريطة المستقبل بالاطلاع على أفضل الممارسات للابتكار واستشراف المستقبل في المؤسسات الرائدة في جمهورية الصين، من مثل «هواوي» حيث تم الاطلاع على أنظمة المدن الآمنة والذكية ومحطات الغاز والبترول ومركز البيانات الحديث وأخذ جولة في مصنع الأجهزة الآلي، وتم خلال الجولة الاطلاع على المحطة الأخيرة في شركة «هواوي» وهي مدينة متكاملة أنشئت حديثاً لتكون موطناً للمبرمجين والمطورين وعائلاتهم، حيث يعمل بها 25000 مطور برمجيات متخصصين بتطوير آليات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتطويعها لخدمة المتعامل.