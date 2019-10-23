شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: تأجيل طرح "أرامكو" يُعتبر خطوة حكومية ذكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجلة "فوربس" في تقرير حديث لها إن الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو السعودية قد أُجِّل، ربما لشهرٍ أو أكثر، حيث تشير معظم وسائل الإعلام إلى أن التأجيل يعود للرغبة في تحديد تقييم الشركة.

وأشارت إلى أن تأكيد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان أن ذلك الطرح قريب جدا، كان خير رد على المشككين الذين يقولون منذ فترة طويلة إن هذا الطرح لن يحدث أبدًا.

وتقول مجلة فوربس: لنكن واضحين، إن هذا التأجيل يُعتبر خطوة ذكية من جانب الحكومة السعودية، فهو يُظهر الثقة وليس اليأس.

وذكرت أن الفرق بين الطرح العام الأولي لأرامكو والعديد من الاكتتابات العامة الأخرى هو أن شركة أرامكو أو المالك لها ليسوا مضطرين إلى هذا الطرح، ليس الآن ولا حتى في المستقبل، بحسب "العربية".

وحصيلة الطرح لن تذهب إلى أرامكو، لذا فإن الطرح لن يؤثر على استراتيجية الشركة، وفي الوقت نفسه، السعودية ليست بحاجة ملحة إلى المال، فإذا كانت ترغب الحكومة في الحصول على المال، الذي يحتمل أن يكون 100 مليار دولار إذا كانت الشركة ستبيع ما يكفي من الأسهم بتقييمٍ مُرتفع بما فيه الكفاية.

وقامت السعودية بعقد اتفاقات مع الكثير من البنوك لتقديم خدمات استشارية في اكتتاب أرامكو، وحتى الآن، هنالك أكثر من 20 بنكًا مشاركًا، وتتقاسم هذه البنوك الرسوم، والتي يُقال إنها تصل إلى 450 مليون دولار.

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وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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