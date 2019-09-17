الجابر والمبارك بين المتحدثين في «بلومبيرج للاقتصاد الجديد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت «بلومبيرج»، ومركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، أمس، عن قائمة أولية للمتحدثين والمشاركين في منتدى الاقتصاد الجديد 2019، الذي يقام في بكين في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تضم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب «مبادلة للاستثمار».

ويجمع المنتدى نحو 500 مشارك من قادة الأعمال الأكثر تأثيراً، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة بغية إيجاد حلول لموجة الإحلال التي يشهدها العالم، حيث يتجه التوازن في القوى الاقتصادية العالمية نحو آسيا والمحيط الهادئ.

وتضم قائمة المتحدثين والمشاركين في منتدى 2019، عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين بمن فيهم مايكل ر. بلومبيرج، ود.هنري كسينجر، وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الأمن القومي الأسبق، وهنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكية السابق ورئيس معهد بولسون، وتسينج بي يان، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، جمهورية الصين الشعبية، ورئيس مجلس إدارة مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، وبيل جيتس، رئيس مشارك، مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وتضم القائمة أيضاً عدداً من كبار التنفيذيين في الشركات الصينية والعالمية، وتضم القائمة رؤساء «ماستر كارد»، و«تاتا صنز»، و«هيونداي للسيارات»، و«يو بي إس»، و«تشجيانج جيلي القابضة»، و«تينسنت»، و«وول مارت»، و«إتش إس بي سي»، و«فيديكس»، و«كريدي سويس»، وغيرها.