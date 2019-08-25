دبي تستضيف «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة في نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» يومي 4-5 نوفمبر 2019.

ومن المقرر أن تعلن مؤسسة دبي للمستقبل و«إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة أسماء المرشحين لجائزة «مبتكرون دون 35» العالمية من «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، خلال أعمال المؤتمر حيث تهدف المبادرة التي أطلق دورتها الأولى في يوليو 2018، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب دون 35 عاماً من مختلف أنحاء العالم، وإبراز إنجازاتهم المبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأعلنت الجائزة في وقت سابق، تلقي مئات الترشيحات لنخبة من الشباب العرب من مؤسسات وجامعات عربية وعالمية وشركات ناشئة ومؤسسات وهيئات حكومية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت وعمان وفلسطين، إضافة إلى ترشيحات من طلاب وباحثين ورواد أعمال عرب يقيمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.

وتشمل الجامعات المتقدمة حتى الآن جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا في دولة الإمارات، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعتي هارفارد وإم آي تي في الولايات المتحدة.

وتصدر مجال «الإنترنت والويب» و«التقنيات الحيوية والطب» الطلبات المقدمة، متبوعاً ب «البرمجيات» ومن ثم «الطاقة».

وتضم لجنة تحكيم الدورة الثانية من جائزة «مبتكرون دون 35» مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات والمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين من مختلف الدول العربية، من أصحاب الخبرات الطويلة والرواد في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار والطب وعلوم الجينوم والإعلام والزراعة واللغات والبرمجيات والهندسة الحيوية والميكانيكية وغيرها.

وشهدت قائمة «مبتكرون دون 35» العام الماضي تكريم 10 من الشباب المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطب والعقارات والأقمار الصناعية، تم اختيارهم من أكثر من 400 طلب بناء على تقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

يذكر أن قائمة «مبتكرون دون 35» بدأت بالظهور لأول مرة عام 1999 في إم آي تي تكنولوجي ريفيو التي تصدر من بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قدمت على مر السنين مبتكرين غيروا وجه التاريخ الحديث مثل مؤسس فيسبوك ومؤسسي جوجل.