شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يهاجم سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 20.64 ، فهذا المستوى يمثل سقف نموذج القاع المزدوج المتكون على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ولكن رغم ارتفاعات السهم وهذا النموذج الفني المتكون إلا انه مازال يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولذلك تبقى توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المحوري 20.64 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيتأكد لنا صحة النموذج الفني المتكون ، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة 21.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه