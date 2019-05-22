"اطمئن" يضبط جودة المنشآت الغذائية بـ 5 مستويات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحدثت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» برنامج «اطمئن» لتصنيف المنشآت الغذائية بالمدن الصناعية، حيث يصنفها إلى 5 مستويات بحسب مستوى التزامها بمجموعة من الأنشطة، بهدف رفع جودة الأغذية وتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ «مدن»، بندر الطعيمي: سيجري تطبيق برنامج اطمئن على جميع المنشآت الغذائية المختصة بإعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية، مثل مراكز الإعاشة والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة داخل المدن الصناعية، حيث ستحصل المنشأة على درجة تصنيف وفقا لمستوى التزامها، حيث ستتراوح درجات التصنيف بين الأداء الممتاز «البلاتيني» والأداء الضعيف جدا «الأحمر»، وبينهما صعودا وهبوطا سيجري التقييم وتحصيل النقاط لحساب تقدير التصنيف الرقمي بشكل عام.

وأضاف «لكي تحصل المنشأة على درجة تصنيف ينبغي عليها الالتزام بمجموعة من الأنشطة، منها: تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل فعال، واتباع الإجراءات التصحيحية للأخطاء المحتملة، وكذلك التدقيق لتحديد ما إذا كانت ممارسات المنشأة تتطابق مع الاشتراطات الصحية، وأن يجري تنفيذ هذه الاشتراطات بطريقة فعالة تضمن الوصول إلى الهدف المنشود».

قائمة الأفضل عالميا

وأوضح أن «اطمئن» جاء ضمن باقة مبادرات جرى إطلاقها لتشكل بعدا آخر نحو استدامة التنمية على أسس وثوابت علمية، من حيث الارتقاء بجودة وفاعلية الخدمات الموازية أو التي تصاحب مشروعات التوسع الصناعي ضمن خطط تمكين الصناعة محليا، إذ تم وضع نظام لإدارة ومراقبة سلامة الغذاء وتطبيقه على المنشآت المعنية بالمدن الصناعية، مبينا أن البرنامج يهدف إلى ضم هذه المنشآت إلى قائمة الأفضل عالميا في معايير سلامة الغذاء، وضمان تقديم الغذاء الآمن للمستهلكين، إضافة إلى أن الوصول لأفضل المعايير يحد من الشكاوى المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

تنظيم الأنشطة الغذائية

وبين أن «مدن» ستتولى مسؤولية المراقبة، وتنظيم جميع الأنشطة الغذائية وتطبيق العقوبات التي تشمل إيقاف نشاط المخالفين، وتدقيق وتقييم المخاطر المصاحبة للعمليات التشغيلية التي تكفل التزام المنشآت بمتطلبات سلامة الغذاء، ومنع ارتكاب أية مخالفات صحية، كما سيجري توثيق أي متطلبات أو توصيات ضرورية لتحسين ممارسات سلامة الأغذية على أن تقدم للمنشأة الغذائية في تقرير التفتيش بعد انتهاء التدقيق، حيث ستجمع المعلومات من خلال الزيارات الميدانية، والمناقشات مع العاملين، ومراجعة السجلات والوثائق أيضا، عطفا على مراقبة نشاطات المنشأة.

التزام بالاشتراطات الصحية

وقال «سيكون أحد أهم مخرجات برنامج «اطمئن» عكس درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية بصورة رقمية تحمل لونا مميزا لكل مستوى من مستويات التطبيق المختلفة، ونتيجة لذلك سيتم إبراز درجة الالتزام بصورة مرئية وواضحة للمستهلكين وزوار المنشأة».

وأشار إلى أنه تحقيقا لأهداف «مدن» في الارتقاء بمنظومة الغذاء في المدن الصناعية إلى قائمة الأفضل عالميا في سلامة الغذاء، فقد شهد 2018 جمع أكثر من 600 عينة غذائية، وإجراء أكثر من 2880 فحصا للكشف عن الملوثات البيولوجية، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لما يزيد على 1300 عامل داخل المدن الصناعية.

وأفاد بأنه جرى إعداد أدلة تشغيلية لتوحيد جميع الإجراءات، وتحقيق الشفافية في تنفيذ الأعمال، كان من بينها: الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية، دليل تصنيف المنشآت الغذائية، دليل جمع العينات الغذائية، دليل التشغيل للعربات الغذائية المتنقلة، دليل الإجراءات الرقابية.

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تصنيفات «اطمئن»

تصنيف مؤجل

لحين الانتهاء من الإجراءات التصحيحية المطلوبة من المنشأة

ضعيف جدا

مستوى ضعيف جدا لامتثال المنشأة لمتطلبات »مدن« في سلامة الغذاء ويلزم إغلاقها حتى تنهي الإجراءات التصحيحية المطلوبة

مقبول

مستوى مقبول لامتثال المنشأة لمتطلبات »مدن« في سلامة الغذاء ومستوى التزام إدارة المنشأة لسلامة الغذاء مقبول وتحتاج إلى تحسين

جيد

مستوى جيد لامتثال المنشأة لمتطلبات »مدن« في سلامة الغذاء ومستوى التزام إدارة المنشأة لسلامة الغذاء جيد وتحتاج إلى تحسين

جيد جدا

مستوى جيد جدا لامتثال المنشأة لمتطلبات »مدن« في سلامة الغذاء ومستوى التزام إدارة المنشأة لسلامة الغذاء مرضي

ممتاز

مستوى ممتاز لامتثال المنشأة لمتطلبات »مدن« في سلامة الغذاء ومستوى التزام إدارة المنشأة لسلامة الغذاء عال