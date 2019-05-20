شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سليكون واحة": وفرنا 3500 فرصة عمل بالمناطق التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذى لشركة "سليكون واحة"ـ المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية بمصر، إن الشركة تعمل على زيادة فرص التشغيل بالمناطق التكنولوجية، مشيرا إلى خلق نحو 3500 فرصة عمل، بتلك المناطق 90% منها فى قطاع تصدير الخدمات بنظام التعهيد.
وأوضح الملاح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة تستهدف جذب شركات متخصصة فى تطوير البرمجيات وغيرها من التخصصات.
وتم تدشين شركة "واحات السيليكون"، فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.
ويأتى إطلاق شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "سليكون واحة": وفرنا 3500 فرصة عمل بالمناطق التكنولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.