شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سليكون واحة": وفرنا 3500 فرصة عمل بالمناطق التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذى لشركة "سليكون واحة"ـ المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية بمصر، إن الشركة تعمل على زيادة فرص التشغيل بالمناطق التكنولوجية، مشيرا إلى خلق نحو 3500 فرصة عمل، بتلك المناطق 90% منها فى قطاع تصدير الخدمات بنظام التعهيد.

وأوضح الملاح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة تستهدف جذب شركات متخصصة فى تطوير البرمجيات وغيرها من التخصصات.

وتم تدشين شركة "واحات السيليكون"، فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.

Advertisements

ويأتى إطلاق شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.