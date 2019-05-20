شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدعو إلى قمتين لبحث الأحداث الطارئة بالمنطقة 30 مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية بشكل في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.

وتأتي الدعوة لتلك القمم في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وستبحث القمة التداعيات الخطيرة من تلك الأحداث على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وقالت السعودية يوم الثلاثاء الماضي إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة فيما وصفته بأنه عمل إرهابي ”جبان“ بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وأكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.