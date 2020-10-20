بورش باناميرا تيربو S هايبرد 2021 تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من الكشف عن بورش باناميرا فيس ليفت في أغسطس، كشفت العلامة الألمانية عن فئة “تيربو S إي هايبرد”، وهي أقوى سيارة باناميرا على الإطلاق كما أنها ثاني أقوى سيارة بورش حالياً.
وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 571 حصان مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصان، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصان والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر.
وتتسارع باناميرا تيربو هايبرد من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب بسرعة قصوى 315 كلم\س.
كما قدمت بورشه نسخة هايبرد أقل قوة “باناميرا 4 إي هايبرد” بمحرك V6 تيربو مزدوج بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 461 حصان وسرعة قصوى 280 كلم\س.
وستنطلق الفئات الهجينة لبورش باناميرا خلال أشهر مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.
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