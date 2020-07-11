ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع لرفع السعر بعد المراجعة الدورية

الخليج ٣٦٥ نت – كشف “عبدالرحمن الحسين” المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عن تنفيذ جولات استباقية ميدانية بجميع مناطق المملكة؛ للتحقق من عدم استغلال محطات الوقود لرفع الأسعار قبل إعلان المراجعة الدورية الشهرية والامتناع عن البيع للمستهلكين.
وأوضح “الحسين” أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع للمستهلكين، ولذلك ألزمت الوزارة جميع المنشآت المخالفة بإعادة فتح مضخات الوقود والتعبئة للمستهلكين بشكل فوري، كما حررت مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
والجدير بالذكر أن الوزارة ستُطبق كافة العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة، إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو كلاهما، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
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