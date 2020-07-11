كتب: باسل الحلواني
أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بتوافر موديل 2021 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7.
وطرحت "غبور"، موديل 2021، من السيارة المجمعة محلياً، والتي تتوافر بفئتينمن التجهيزات، بزيادات جديدة تصل إلى 3100 جنيه، مع الإبقاء على أسعار موديل 2020 من السيارة كما هي.
وكانت "جي بي غبور أوتو"، قد أطلقت شيري تيجو 7 موديل 2020 المجمعة
ويوضح الجدول التالي أسعار موديلات 2020، و2021 من شيري تيجو 7 المجمعة محلياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بزيادات تصل إلى 3100 جنيه.. "غبور" يطرح موديل 2021 من شيري تيجو 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.