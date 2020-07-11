بزيادات تصل إلى 3100 جنيه.. "غبور" يطرح موديل 2021 من شيري تيجو 7

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بتوافر موديل 2021 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7.

وطرحت "غبور"، موديل 2021، من السيارة المجمعة محلياً، والتي تتوافر بفئتين

من التجهيزات، بزيادات جديدة تصل إلى 3100 جنيه، مع الإبقاء على أسعار موديل 2020 من السيارة كما هي.

وكانت "جي بي غبور أوتو"، قد أطلقت شيري تيجو 7 موديل 2020 المجمعة

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محلياً، خلال شهر يونيو الماضي، من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، بمشاركة كريم قداس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، وچانج جيبنج، رئيس شركة شيري انترناشونال الصينية وعدد من ممثلي شركة جي بي غبور أوتو وشيري انترناشونال الصينية.

ويوضح الجدول التالي أسعار موديلات 2020، و2021 من شيري تيجو 7 المجمعة محلياً.