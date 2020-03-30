- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – الجميع يعرف عن سيارة بلودهاوند LSR ذات المحرك النفاث والتي تطمح لكسر الرقم القياسي لأسرع سيارة بالوصول إلى سرعة 1608 كم/س كرقم قياسي جديد لأسرع سيارة على وجه الأرض.
وكانت السيارة قد حققت سرعة قصوى بلغت 1010 كم/ساعة وهو أمر مذهل بالتأكيد، ولكن للأسف فإن خطط تطوير مشروع متوقفة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع فريق بلودهاوند لإستكشاف كيف سيكون أداء السيارة في سباق التسارع ضد بعض أقوى سيارات الطرق في العالم.
لذلك قام الفريق بإجراء سباق تسارع بين بلودهاوند LSR وبوجاتي شيرون وسيارة سباق فورميلا وان وسيارة طريق تقليدية، في الفيديو، يستغرق المحرك النفاث بعض الوقت لينشط، ولكن لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لهزيمة منافسيه بفارق معتبر.
والآن نترككم للاستمتاع بالفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” صاروخ أرضي بسرعة 1010 كم/س ضد بوجاتي شيرون في سباق تسارع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.