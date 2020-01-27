مقارنة بين تكلفة الصيانة الدورية لـ"نيسان قشقاي" و"ميتسوبيشي إكليبس"

تؤثر تكلفة الصيانات الدورية للسيارات، بشكل كبير على قرار الشراء، خاصةً في ظل اشتعال المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.

وحرصا من "سيارات الوفد"، على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية لقرائها، ننشر في السطور التالية، مقارنة سعرية بين تكلفة الصيانة الدورية لسيارتين تنتميان لفئة السيارات الرياضية

متعددة الاستخدامات SUV، وهما "نيسان قشقاي"، و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"، خاصةً أن كليهما شهدا تخفيضات على أسعار مختلف فئاتهم مؤخراً.

- تكلفة الصيانات الدورية لـ"قشقاي"

يوضح الجدول التالي أسعار الصيانات الدورية اللازمة للسيارة نيسان قشقاي بالجنيه المصري:

1000 كم 1317 ج.م 10000 كم 1818 ج.م 20000 كم 2069 ج.م 30000 كم Advertisements 1818 ج.م 40000 كم 4110 ج.م 50000 كم 1818 ج.م 60000 كم 7017 ج.م 70000 كم 1818 ج.م 80000 كم 4110 ج.م 90000 كم 1818 ج.م 10000 كم 2277 ج.م

تكلفة الصيانات الدورية لـ"إكليبس كروس"

يوضح الجدول التالي أسعار الصيانات الدورية اللازمة للسيارة ميتسوبيشي إكليبس بالجنيه المصري: