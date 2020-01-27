مقارنة بين تكلفة الصيانة الدورية لـ"نيسان قشقاي" و"ميتسوبيشي إكليبس"

تؤثر تكلفة الصيانات الدورية للسيارات، بشكل كبير على قرار الشراء، خاصةً في ظل اشتعال المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة.
وحرصا من "سيارات الوفد"، على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية لقرائها، ننشر في السطور التالية، مقارنة سعرية بين تكلفة الصيانة الدورية لسيارتين تنتميان لفئة السيارات الرياضيةمتعددة الاستخدامات SUV، وهما "نيسان قشقاي"، و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"، خاصةً أن كليهما شهدا تخفيضات على أسعار مختلف فئاتهم مؤخراً.
- تكلفة الصيانات الدورية لـ"قشقاي"
يوضح الجدول التالي أسعار الصيانات الدورية اللازمة للسيارة نيسان قشقاي بالجنيه المصري:
|1000 كم
|1317 ج.م
|10000 كم
|1818 ج.م
|20000 كم
|2069 ج.م
|
30000 كم
|1818 ج.م
|40000 كم
|4110 ج.م
|50000 كم
|1818 ج.م
|60000 كم
|7017 ج.م
|70000 كم
|1818 ج.م
|80000 كم
|4110 ج.م
|90000 كم
|1818 ج.م
|10000 كم
|2277 ج.م
تكلفة الصيانات الدورية لـ"إكليبس كروس"
يوضح الجدول التالي أسعار الصيانات الدورية اللازمة للسيارة ميتسوبيشي إكليبس بالجنيه المصري:
|10000 كم
|1412 ج.م
|20000 كم
|2346 ج.م
|30000 كم
|1412 ج.م
|40000 كم
|5957 ج.م
|50000 كم
|5705 ج.م
|60000 كم
|2346 ج.م
|70000 كم
|1412 ج.م
|80000 كم
|8487 ج.م
|90000 كم
|1412 ج.م
|100000 كم
|7319 ج.م
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