نيسان باترول 2020 أم آبل ماك برو الجديد .. أيهما تختار؟

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت آبل مؤخراً تطرح حاسوب ماك برو 2019 الجديد ذو الإمكانيات الخارقة والمخصص للمصممين المحترفين وشركات ووكالات الدعاية الكبرى، ولكن على الرغم من قدراته ومواصفاته التي تعد فائقة، إلا أن سعر الجهاز بالكامل مع شاشة برو XDR ذات دقة 6K الجديدة وقاعدتها الخاصة يصل إلى 52,599$ (‭197,246‬ ريال).

في الوقت ذاته، قدمت وكالات مناهل وبترومين أيضاً مؤخراً إلى السعودية نسخة الفيس ليفت المحدثة من SUV نيسان باترول 2020، والتي تأتي مع تحديثات عديدة أبرزها هي المقدمة الجديد مع شبك أكبر ومصابيح أحدث، إضافة لخلفية عصرية ذات مصابيح كبيرة متصلة وجناح جديد مع رفارف بارزة، وذلك بجانب مقصورة فاخرة للغاية بجلود فخمة وتقنيات حديثة.

ولكن ما الذي يجعلنا نقارن بين حاسوب جديد فائق القوة، وSUV كبيرة قوية وفخمة ذات مقصورة راقية؟ يعد السر هنا هو في السعر.

Advertisements

حيث أننا سنجد أن نيسان باترول 2020 المحدثة تأتي بفئة XE القياسية بسعر 178,818 ريال فقط، أي أنها في واقع الأمر أرخص من النسخة الأعلى من آبل ماك برو الجديد بفارق 18,500 ريال تقريبا، وذلك رغم قدومها مع محرك V6 قوي بقدرة 275 حصان مع عجلات 18 إنش ومقود متعدد الوظائف، إضافة لدعم الاتصال بالهواتف الذكية.

هذا وأما لعشاق الأداء الأعلى، فيمكنهم إضافة 31,923 ريال فقط فوق سعر النسخة الأعلى من آبل ماك برو الجديد ليكون بمقدورهم الحصول على فئة LE T1 من باترول 2020 التي تأتي بسعر 229,169 ريال، وذلك مقابل الحصول على محرك V8 الأعلى بقوة 400 حصان مع عجلات 20 إنش ومرآة رؤية خلفية ذكية، إضافة لعدة تقنيات أخرى.