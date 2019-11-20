تسخين السيارة في الشتاء.. فائدة للمحرك أم خرافة؟

الخليج ٣٦٥ نت – يحرص كثير من قائدي السيارات على تسخين محرك السيارة صباحاً في الشتاء لعدة دقائق قبل الانطلاق، بل أن البعض في الأيام شديدة البرودة قد يبقى منتظراً فترة طويلة تصل إلى 10 دقائق لتسخين السيارة، معتقداً أنه هكذا يحافظ على المحرك، فهل هذا الأمر مفيد للسيارة أم لا؟



وفقاً للخبراء الألمان فإن فكرة تسخين السيارات في الشتاء لفترة طويلة كي لا يتضرر المحرك مجرد “خرافة”.

كما أكد الخبراء إلى أن هذا الأمر”مضيعة للوقت فقط”، وخاطئ تماماً خاصة مع السيارات الحديثة والتي تعتمد على نظام الحقن الإلكتروني “Fuel injection”، حيث تتلقى محركات السيارات الحديثة الوقود على الفور عند التشغيل، وبالتالي، يفضل التحرك دون الانتظار.

وتنصح معظم الشركات المصنعة للسيارات قائدي السيارات بعدم الانتظار أكثر من نصف دقيقة عند تشغيل السيارة صباحاً، ومن ثم التحرك بالسيارة، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.



أما السيارات القديمة والمزودة بالكاربريتر ولا تعتمد على نظام حقن الوقود، فقد أكدت الوكالة الأمريكية على احتياجها إلى تسخين بمقدار دقيقة فقط قبل التحرك، من أجل وصول الزيت داخل المحرك للحرارة المثلى للقيام بوظائفه.