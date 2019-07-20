“بالصور” مقارنة بين كورفيت ستينجراي C8 و C7

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه مؤخراً عن كورفيت ستينجراي C8 2020 الجديدة كلياً في جيلها الثامن مع تصميم مختلف بعد أن تطورت من هيكلها ذو المحرك الأمامي إلى المحرك الوسطي، وسوف نسلط الضوء على مقارنة تصميمها بتصميم كورفيت C7 السابقة.

المقدمة

تمكن مصممو كورفيت من الحصول على مظهر جرئ أكثر بالمقدمة عبر الشبك الأعرض المنخفض أكثر مع خطوط أكثر حدة بغطاء المحرك وحتى المصابيح الأمامية الممدة أكثر بنهايات حادة في طرفيها كما نرى بالصورة أدناه.

وذلك مقارنة بطراز كورفيت C7 السابقة التي لم تكن تمتلك نفس هذه الحدة الكبيرة التصميم، ولكنها كانت تحمل منفذ تهوية بغطاء المحرك تم التخلي عنه في كورفيت C8 الجديدة.

الجانبين

عند رؤية كورفيت من الجانب، يسهل علينا ملاحظة انتقال المحرك من الأمام للوسط، حيث لم نعد نشعر أن المقصورة مائلة للخلف بعد أن صار المحرك خلفها، حتى أن مقعد السائق تم وضعه في الأمام أكثر بفارق 41.91 سم عن كورفيت C7.

يؤدي ذلك إلى الحصول على توازن أكبر في أبعاد التصميم بشكل مشابه لسيارات سوبركارز مثل فورد GT وفيراري 488، في حين أن منفذ الهواء الجانبي الجديد في الزاوية الخلفية قبل العجلات تزيد من هيبة كورفيت C8 عبر زيادة عرضها إضافة إلى طولها الذي ازداد 13.71 سم وقاعدة عجلاتها التي ازداد عرضها 1.27 سم مع تقليل الارتفاع نصف سم عن C7.

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الخلفية

كان التصميم الخلفي الصندوقي هو التركيز العام مع كورفيت C7، ولكن تغير ذلك مع كورفيت C8 الجديدة لنجدها أصبحت منحوتة أكثر مع ارتفاع منخفض ومنافذ تهوية جريئة أسفل المصابيح الخلفية التي تمثل تطور تصميم كورفيت السابق من خلال جعلها ذات شكل حرف C مع الحفاظ على شكلها المزدوج.

إضافة إلى ذلك، تم تفرقة أنابيب العادم المجتمعة في كورفيت C7 ستينجراي لتصبح في كلا طرفي الخلفية مع C8 ستينجراي.

الداخلية

أمتعتنا كورفيت C7 مع مقصورتها فور تدشينها، ولكن C8 الجديدة تنتقل بنا للمستوى التالي عبر الخامات الأعلى جودة وخيارات التخصيص الأوسع التي تتضمن 6 ألوان لكسوة المقصورة و6 ألوان لأحزمة الأمان مع اثنين من حزم التطريز الاختيارية و3 خيارات للمقاعد بخامات مختلفة.

بجانب ذلك، أصبحت الشاشة اللمسية مواجهة للسائق أكثر في كورفيت C8 ستينجراي وبالقرب من شاشة العدادات الرقمية بدلاً من التناظرية التقليدية في كورفيت C7 ستينجراي، إضافة لاستبدال عصا الناقل بزر مخصص لذلك، مع وجود عمود من 20 زر يفصل بين الراكب والسائق، في حين انخفضت مساحة الأمتعة من 424.7 لتر إلى 356.7 لتر مقسمة بين حقيبة الأمتعة الخلفية والأمامية.