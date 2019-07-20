ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2020 تظهر بالكامل في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – قبل الكشف عنها بشكل رسمي خلال أسبوع من الآن، كشفت عدة صور مسربة عن SUV ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2020، والتي ستحمل اسم مونتيرو سبورت في منطقة الخليج.

يأتي التسريب من موقع AutoIndustriya الفلبيني الذي يؤكد قدوم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2020 مع مقدمة مستوحاة من بيك اب L200، حيث نرى مصابيح أمامية بسيطة أكثر مدمجة بدقة مع شبك الدرع الديناميكي الأيقوني الخاص بالعلامة اليابانية، وبجانب مصابيح ضباب كبيرة بالمصدر الأمامي مع خطوط كروم مميزة.

وتظهر بالخلف مصابيح طويلة كما هي مع عناصر LED داخلية، بجانب تحديث المصد الخلفي ليكون مشابه أكثر للأمامي مع جناح جديد أعلى باب حقيبة الأمتعة وعجلات المنيوم جديدة.

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داخل المقصورة، نجد خامات أعلى جودة ورقي مع تحديثات بسيطة على الكونسول الوسطي لتكون أزرار المكيف منخفضة أكثر للأسفل، على أن نعرف مزيد من التفاصيل فور الكشف عن النسخة الخليجية.

يذكر أن ميتسوبيشي مونتيرو سبورت قد تم الكشف عنها في 2015 لتكون واحدة من أعلى سيارات الـSUV مبيعاً لدى الصانعة اليابانية، وهو ما تود الشركة المحافظة عليه عبر تحديث محركاتها بشكل طفيف لتحسين السلاسة دون زيادة القوة التي تبلغ حالياً 180 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر من محرك 2.4 لتر تيربو ديزل، علماً بأنه متوقع وصولها لأسواقنا قبل نهاية العام الجاري.