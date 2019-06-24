“بالصور” صناعة السيارات بمكعبات الليقو.. طريقة دعاية مبتكرة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تكوين الأشكال المتنوعة من سيارات ومنازل وحيوانات من قطع الليجو من أقدم ألعاب الأطفال وأشهرها، لكن في الفترة الأخيرة بدأت الشركات العالمية لصناعة السيارات على طرح أهم طرازاتها مصنوعة بالكامل من مكعبات الليجو وذلك على سبيل الدعاية الجديدة لها، على الرغم من صعوبة عملية تكوين سيارة بالكامل وبمنتهى الدقة من قطع الليجو، ويظهر ذلك في الأمثلة التالية:

1- هوندا سيفيك Type-R

قامت هوندا بتصنيع نسخة ليجو من سيارتها سيفيك، وتطلب لصناعة نسخة كاملة من السيارة 320 ألف قطعة مكعبات من الليجو، واستغرقت من الوقت في صناعتها 1300 ساعة.

2- ماكلارين سينا

وهي أحد السيارات البريطانية الرياضية الخارقة، ولقد تطلب لصناعة نسخة كاملة منها نصف مليون قطعة من مكعبات الليجو، واستغرقت من الوقت في صناعتها 5000 ساعة.

3- فولكس فاجن Type 2

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تطلب لصناعة نسخة كاملة منها 400 ألف قطعة من مكعبات الليجو.

4- بوجاتي شيرون

تطلب لصناعة نسخة كاملة منها مليون قطعة من مكعبات الليجو، واستغرقت من الوقت في صناعتها 13,438 ألف ساعة.

5- شيفروليه سيلفرادو

تطلب لصناعة نسخة كاملة منها 334,544 ألف مكعب من الليجو، واستغرقت من الوقت في صناعتها 3,307 ألف ساعة.