عروض توكيلات للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات دودج

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على “تشارجر جي تي، دورانجو جي تي، تشالنجر جي تي” ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بقسط شهري :
- تشارجر جي تي 2019: 1,757 ريال.
- دورانجو جي تي “دفع خلفي 3.6 لتر 2019”: 1,989 ريال.
- تشالنجر جي تي 2019: 2,343 ريال.
ويأتي هذا تحت شعار “خليك قدها مع أقوى عروض التمويل في الشهر الفضيل”
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى.
- أول قسط بعد 3 أشهر.
- ادفع 50% من قيمتها، و 50% بعد عامين.
- 3 سنوات صيانة مجانية.
- 3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.
صورة العرض:
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