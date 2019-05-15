عروض توكيلات للتمويل الرمضانية على تقسيط سيارات دودج

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت المتحدة للسيارات بالتعاون مع توكيلات للتمويل عرضاً على “تشارجر جي تي، دورانجو جي تي، تشالنجر جي تي” ضمن عروض شهر رمضان المبارك، بقسط شهري :

تشارجر جي تي 2019: 1,757 ريال.

دورانجو جي تي “دفع خلفي 3.6 لتر 2019”: 1,989 ريال.

تشالنجر جي تي 2019: 2,343 ريال.

ويأتي هذا تحت شعار “خليك قدها مع أقوى عروض التمويل في الشهر الفضيل”

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى.

أول قسط بعد 3 أشهر.

ادفع 50% من قيمتها، و 50% بعد عامين.

3 سنوات صيانة مجانية.

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

صورة العرض: