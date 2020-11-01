شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يحتفلون بـ خالد الصاوى بعد تكريمه فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من الفنانين على الاحتفاء بالنجم خالد الصاوي بعد تكريمه بالأمس في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مثلما ظهر خلال صورة نشرتها الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتضمنت مجموعة كبير من الفنانين وأصدقائه بصحبته وعلقت عليها بكتابة: "الاحتفاء بتكريم النجم خالد الصاوى، محدش بينجح لوحده".



خالد الصاوى مع مجموعة من النجوم بعد تكريمه فى المهرجان

وكان شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح النجم المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي، وعرض المهرجان فيلمًا قصيرًا عن الصاوي ظهر فيه منة شلبي وصبري فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم في الصاوي، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوي في السينما.

وظهر الصاوي باكيًا وقال تعليقا علي الجائزة، "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

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وأهدي الصاوي الجائزة، لكل من لبني عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين شهيرة وبوسي وسميرغانم ويحيي الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل".

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "إحتضار".

وبدأ حفل مهرجان الجونة السينمائي بالأمس بأغنية لايف للمطربة التونسية آمال مثلوثي بعنوان الحلم وموسيقي مصطفي الحلواني، وظهرت مقدمة الحفل ناردين فرج التي رحبت بجمهور المهرجان، واصفة الدورة بأنها دورة صعبة، موجهة التحية لإدارة المهرجان.