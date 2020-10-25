ظهور نادر لزوجة خالد النبوي وأولاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صورة جمعت الفنانة يسرا مع الفنان خالد النبوي وعائلته، خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة.
يسرا ظهرت في الصورة مع خالد النبوي وزوجته منى المغربي وابنيه، وذلك في ظهور نادر لهم، وعلقت بوسي شلبي على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بقولها: "أسرة خالد النبوي".
يذكر أن الفنان المصري خالد النبوي كان قد تزوج مرتين، فقد تزوج لأول مرة من امرأة من خارج الوسط الفني وهو في شبابه، وأنجب منها التوأم كريم ونور.
وبعد انفصاله عن زوجته الأولى تزوج من زوجته الحالية منى المغربي في عام 2002، وأنجب منها إبنه الأصغر.
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