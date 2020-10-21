شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خضوع دينا الشربينى لعملية تجميل .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة دينا الشربينى، جمهورها بفيديو عبرخاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، خلال تواجدها فى إحدى مراكز التجميل، وظهرت دينا وهي تقوم بحقن بلازما على بشرتها لجعلها أكثرإشراقا وترطيبا، ولكنها لم تجرى عملية تجميل كما تداول البعض، بل خضعت لجلسة تنظيف البشرة.





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واحتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب مؤخراً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام وحرصت أن تكون أول المهنئين له بمناسبة عيد ميلاده، وذلك على نغمات أحد أغاني الهضبة خلال فيديو استعرضت فيه صور عديدة تجمع الثنائي معاً، أغلبها ينشر للمرة الأولي، وما أن نشرت الفيديو حتى انهالت عليها التعليقات من جانب المهنئين للهضبة بمناسبة عيد ميلاده، كما علقت علي الفيديو بكتابة : "أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف ، قوي ، متواضع ، شجاع، لديك حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخري سبق وشاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث استعرض قوتها ولياقتها البدنية الشاقة في صالة ألعاب رياضية بالقرب من البحر، حيث ظهرت وهي تحمل الأثقال معلقة :"العودة إلى المسار الصحيح".