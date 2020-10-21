الخليج 365الأربعاء 2020/10/21 12:29 م بتوقيت أبوظبي
تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات، حيث تطل خلالها عبر مسرح حبتور جراند في دبي، وذلك مساء الخميس 5 نوفمبر المقبل.
وتفاجئ نجوى جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد غياب عدة أشهر عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي، ومنع إقامة الحفلات وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم.
وعبرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، كما تنفي كافة الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بإصابتها بفيروس كورونا، وأصرت كرم أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف بالهواء الطلق.
ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى كرم حاليا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس سينيور"، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني ملحم زين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تكسر عزلة كورونا بحفل في دبي.. وتوضح حقيقة إصابتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.